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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أدى آلاف المصلين صلاة العيد من مسجد الميناء الكبير بالغردقة، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى اليوم على ساحة المسجد على شاطئ البحر بالغردقة.


وبذلت الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة لتأمين احتفالات صلاة العيد وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مسجد الميناء الكبير أمام حركة السيارات، وسمحت للمواطنين المترجلين لتيسير حركة الشارع وسط فرحة المواطنين وتبادل التهاني والتبريكات.


وشهد محيط مسجد الميناء الكبير بالغردقة التقاط الصور التذكارية، وحضور ملحوظ لعدد من السائحين الأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة.


وأدى  السكرتير العام المساعد للمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين،  واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات، واللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.
 

أجهزة الأمنية الأجهزة الامنية اللواء عمرو حنفى رئيس مدينة الغردقة صلاة عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك

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