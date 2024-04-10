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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في أول أيام العيد

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية والأجنبية

ما تزال أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مستقرة أمام الجنيه مع آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي منذ الإثنين الماضي وذلك بالتوازي مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

الأهلي للصرافة: 2.1 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.47 جنيه للبيع و 51.62 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري لنحو 60.02 جنيه للشراء و 60.21 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.96 جنيه للشراء و 35.08 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.9 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.48 جنيه للشراء و 4.5 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.45 جنيه للشراء و 52.63 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.92 جنيه للشراء و 31.38 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي 

بلغ سعر الدولار الإسترالي امام الجنيه نحو 31.31 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع

اليوان الصيني 

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.57 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع

العملات العربية

وأظهر سعر العملات العربية أمام الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم

الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.66 جمنيه للشراء و 12.7 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.52 جنيه لشراء و155.01 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.04 جنيه للشراء و 126.41 جنيه للبيع

الريال العماني 

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.43 جنيه للشراء و 123.79 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع

الدينار الأردني 

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.06 جنيه للشراء و 67.3 جنيه للبيع.

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