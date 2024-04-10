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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها

مقررة الأمم المتحدة
مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز

قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف في غزة.

وأضافت ألبانيز في تصريحات لها، أن القادة الإسرائيليون يتلاعبون بالألفاظ مثل دروع بشرية ومناطق آمنة.

ودعت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، لافتا إلى أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام الماضي في قطاع غزة وكافه المناطق الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة".


وأكدت راسل عبر منصة "إكس"، أنّ حرب غزة تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص. 

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