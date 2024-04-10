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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2024 بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

 قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد تقرر نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا القرار ، هو مساعدة الطلاب الطريقة الصحيحة للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سواء اسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع باركود لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024، ومنع أي فرصة لتسريبها أو تبديلها حفاظا على حقوق الطلاب وضمانا لنزاهة سير العملية الامتحانية ، حيث سيتم وضع الباركود في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية .

امتحانات الثانوية العامة 2024 

  • لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التعليم.
  •  تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024.
  • تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن في 20 يوليو 2024.
  • تعتبر أيام 8 و 9 يونيو 2024 أيامًا تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024  
  • منح الطلاب إجازة أسبوعًا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي.
  • سيتسلم الطالب بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024 كتيب المفاهيم، وذلك مع بداية كل امتحان، على أن يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
  • ستركز امتحانات الثانوية العامة 2024 على الأسئلة التي تقيس نواتج التعلم الأساسية.
  • ستكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.
  • %85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.
  • تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.
  • %40 من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.
  • %30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.
  • يتم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
  • تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى صورة بابل شيت.
  • يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.
  • ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله.
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