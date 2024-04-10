بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2024 بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد تقرر نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا القرار ، هو مساعدة الطلاب الطريقة الصحيحة للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سواء اسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع باركود لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024، ومنع أي فرصة لتسريبها أو تبديلها حفاظا على حقوق الطلاب وضمانا لنزاهة سير العملية الامتحانية ، حيث سيتم وضع الباركود في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية .

امتحانات الثانوية العامة 2024