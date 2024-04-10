بـ المصاصة .. بسنت شوقي ومحمد فراج يحتفلان بـ عيد الفطر

هنأت الفنانة بسنت شوقي متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسنت في الصور رفقة زوجها الفنان محمد فراج أثناء تناولهم الحلوي.

وعلقت الفنانة:"عيد مبارك ، كل سنة واحنا كلنا طيبين".

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها بصورها مع محمد فراج وتغزلت فيه ووصفته بـالأمير الساحر.

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة عروس البحر، فكان موضوع الحفل ارتداء ملابس مستوحاة من عروس البحر تحت شعار "عروس البحر في الخليج".

اختارت بسنت شوقي فستانا من تصميم تيما عابد لمجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2024، التي عرضتها منذ أيام في أسبوع دبي للموضة، لكنها عدلت قليلا على الفستان.

جاء الفستان الأصلي بلون فضي ومتوسط الطول، من خامة Sequin لامعة وما تعرف في الأسواق باسم "قشر السمك"، وهو مناسب لموضوع الحفل، ومن الأسفل جاء واسعا بقصة Mermaid وهي تعني عروس البحر، وزودت أساور من نفس خامة أسفل الفستان.



ونسقت بسنت شوقي الفستان مع صيحة Wet Hair أو الشعر المبلل، وجاء المكياج فوق العيون بلون أزرق.

وكان الفستان بسنت شوقي ارتدته بشكل مختلف عن عارضة الأزياء العلامة التجارية للفستان

واليكم التصميم علي عارضة الأزياء وعلي بسنت شوقي