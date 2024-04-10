نيمار يعود للدوري البرازيلي.. ومستعد لدفع 130 مليون دولار لإنقاذ نادي الطفولة

أبدى البرازيلي نيمار رغبته شراء نادي سانتوس البرازيلي والذي كان نادي طفولته.

ويغيب نيمار عن المشاركة رفقة فريق الهلال السعودي، خلال الفترة الحالية، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب صحيفة سبورت فإن نادي سانتوس الذي هبط لدوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه يعاني من ديون وصلت قيمتها إلى 130 مليون يورو.

وأشارت إلى نيمار يرحب بإنقاذ نادي حياته ودفع ديون النادي كاملة، بل وأنه يريد أيضًا شراء النادي خلال الفترة المقبلة.

وبعد مباراة سانتوس وبالميراس في نهائي بطولة باوليستا، نزل إلى غرفة خلع الملابس لإلقاء كلمة على جميع أعضاء الفريق ووعد اللاعبين بأنه سيعود إلى سانتوس في العام المقبل 2025.

وبحسب موقع “Beting”، فإن فكرة نيمار تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث لن يرغب البرازيلي في اللعب لنادي حياته مرة أخرى فحسب، بل يريد أيضًا أن يكون المالك.



وكشفت وسائل إعلام برازيلية أن نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي يدرس العودة للدوري البرازيلي من بوابة نادي سانتوس خلال العام المقبل.

كان نيمار لاعب باريس سان جيرمان السابق وقع على عقد لمدة عامين مع الهلال، ينتهي في صيف 2025، لكنه لم يتمكن من خوض أكثر من 3 مباريات في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشفت شبكة "UOL" البرازيلية أن نيمار يفكر في العودة إلى سانتوس، كما هي العادات للاعبين البرازيليين، الذين يحاولون إنهاء مسيرتهم في الدوري البرازيلي، خاصة أن نادي سانتوس هو من شهد بزوغ نجم نيمار، وأفضل فتراته قبل الانضمام إلى برشلونة في 2013.