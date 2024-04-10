مدرب اتحاد جدة يواجه حسابات معقدة قبل نهائي كأس السوبر السعودي بالإمارات

في مواجهة قوية، يلتقي قطبي الكرة السعودية الهلال واتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 المقرر إقامته بالإمارات غدا الخميس.





ويأمل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في تحقيق أول ألقابه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهة الهلال المرتقبة.

ويطمح جاياردو في أن يكون أول مدرب لاتيني يتمكن من حصد لقب كأس السوبر السعودي، ومصالحة جماهير الاتحاد الغاضبة من تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم.



ويُعد الأوروجواياني خورخي دا سيلفا، مدرب النصر، هو أول مدير فني لاتيني يخسر لقب كأس السوبر السعودي، عندما هُزم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدف في نهائي نسخة 2015.

وفي النسخة التالية، خسر الهلال بقيادة الأوروجواياني جوستافو ماتوساس، ضد الأهلي بركلات الترجيح، وتمكن الأزرق بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، من الفوز على الاتحاد بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في نهائي 2018.