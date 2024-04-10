آلاف القذائف ومئآت البنادق.. ألمانيا تعلن إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، إن برلين قدمت 6000 قذيفة مدفعية 155 ملم و16 طائرة استطلاع بدون طيار و30 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز RQ-35 Heidrun ومركبة Warthog مجنزرة لجميع التضاريس وإمدادات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا في غضون أسبوعين.

ووفقا لبيان الحكومة الألمانية، فإنه تم تزويد كييف بـ 680 بندقية هجومية من طراز Haenel MK 556، و120 بندقية من طراز Haenel CR 308، و50 بندقية قنص من طراز Haenel HLR 338، ومليون طلقة ذخيرة للأسلحة الصغيرة، ودبابتين من طراز Wisent لإزالة الألغام، و30 نظامًا لمواجهة الطائرات بدون طيار، و11 لغمًا متنقلًا، وأنظمة إزالة الألغام و3 كاسحات ألغام و70 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء و5000 جهاز تفجير.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وخصصت برلين حتى الآن نحو 28 مليار يورو كمساعدات عسكرية لـ كييف والتزامات مستقبلية.

وشددت روسيا مراراً وتكراراً على أن إمدادات الأسلحة إلى كييف لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.