CNN: حماس غير قادرة على إيجاد 40 رهينة لإتمام الاتفاق مع إسرائيل

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على مفاوضات الهدنة في غزة، إن حركة المقاومة حماس قالت إنها غير قادرة حاليًا على تحديد وتعقب 40 رهينة إسرائيليًا مطلوبين للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مما أثار مخاوف من احتمال مقتل عدد من الرهائن أكثر مما هو معروف علنًا.

ووفقا لـ CNN، ينص الإطار الذي وضعه المفاوضون على أنه خلال فترة التوقف الأولى للقتال لمدة 6 أسابيع، يتعين على حماس إطلاق سراح 40 من الرهائن المتبقين، بما في ذلك جميع النساء وكذلك الرجال المرضى والمسنين، وفي المقابل سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال المصدران لـ CNN، إن حماس أبلغت الوسطاء الدوليين، ومن بينهم قطر ومصر، أنه ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة تنطبق عليهم معايير الإفراج.

ويشير سجل CNN لظروف الرهائن أيضًا، إلى أن هناك أقل من 40 رهينة على قيد الحياة يستوفون المعايير المقترحة.

وأضاف المصدر الثاني، أن عدم قدرة حماس – أو عدم رغبتها – في إخبار إسرائيل بالرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم أحياء، يمثل عقبة رئيسية.

وقال المسؤول الإسرائيلي الآخر، إنه مع عدم قدرة حماس على ما يبدو على الوصول إلى 40 في الفئات المقترحة، فقد ضغطت إسرائيل على حماس لملء الإفراج الأولي عن الرهائن الأصغر سنا، بما في ذلك الجنود.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم "الاربعاء"، بأن حركة حماس رفضت المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري في غزة، وتخطط لوضع خارطة طريق للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقالت وول ستريت جورنال، إن وسطاء قالوا إن حماس رفضت إلى حد كبير خطة أمريكية لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وتخطط بدلا من ذلك لطرح خريطة الطريق الخاصة بها من أجل نهاية دائمة للصراع المستمر منذ 6 أشهر مع إسرائيل.

ووفقا لـ وول ستريت جورنال، فإن رفض حماس للمقترح الأمريكي يوضح الخلاف الواسع بين حماس وإسرائيل حول ملامح الصفقة، ويعكس ثقة حماس المتزايدة في أن الضغط الدبلوماسي والمحلي على إسرائيل لإنهاء الحرب يمنحها اليد العليا في المفاوضات.