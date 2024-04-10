عمرو رمزي عن برنامج المقالب الخاص به: تعلمت الثبات الانفعالي من المسرح

حل الفنان عمرو رمزي ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب في برنامج " ليالي العيد" المذاع على قناة " صدى البلد".

وتحدث عمرو رمزي عن طريقة التحضير لبرنامج المقالب الشهير الخاص به "حيلهم بينهم"، والذي استضاف فيه كل نجوم مصر.

وقال عمرو رمزي: " الثبات الانفعالي الذي كنت أظهر به أثناء تصوير برنامج المقالب اكتسبته بعد اول حلقة منه".

وأضاف عمرو رمزي: " من زمان وانا بتعلم في المسرح إني قدام الجمهور وكأنني مش شايفه وأفكر في طريقة الحديث والإلقاء لاستحضار الحالة ".

وتابع عمرو رمزي: " تعلمت الثبات الانفعالي من عملي في المسرح".