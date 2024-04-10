قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الخميس، على استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" ..



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.