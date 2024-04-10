بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم وتعالج الحموضة

يصاب الكثير بعد وجبة الفسيخ والرنجة بالحموضة والارتجاع التي تحتاج إلى هضم

ويعد تناول الماء الذي يخفف من عصارة الجهاز الهضمي أو يتداخل مع عملية الهضم أمرا ضروريا سواء كان شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها يساعد في عملية الهضم.

كما يمكنك الاعتماد على مشروبات طبيعية لهضم الفسيخ والرنجة وهي :



مشروب بذور الشمر

مشروب مسحوق الزنجبيل

حضري مشروب بذور الكزبرة

مشروب مسحوق النعناع



خطوات عمل مشروب الجهاز الهضمي بعد الوجبة:

تحمص بذور الشمر وتتناول مع الماء الساخن

تناول مشروب النعناع الساخن بعد وجبة الرنجة

الكزبرة تغلي وتصفي ويشرب كوب بعد الغداء