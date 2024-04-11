فتوح أحمد: توقعت نجاح مسلسل المعلم لهذا السبب

حل الفنان فتوح أحمد، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقال :" دوري في مسلسل المعلم حلو والقضية في غاية الأهمية ولما قريت الورق كان مكتوب 5 حلقات بس".

وأضاف فتوح أحمد:" لازم الشخصية التي أؤديها تكون متغيرة ولا تسير على خط واحد طوال المسلسل وفكرة دوري في المعلم عجبتني ".

وتابع :" الشخصيات المكتوبة في المسلسل رائعة والمسلسل نال استحسان الجمهور ".

واكمل فتوح أحمد:" توقعت نجاح مسلسل المعلم ومصطفى شعبان ممثل كبير "، مضيفا:" يهمني النجاح الجماهيري للمسلسل".