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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتوح أحمد: توقعت نجاح مسلسل المعلم لهذا السبب

فتوح أحمد
فتوح أحمد

حل الفنان فتوح أحمد، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

 

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وقال :" دوري في مسلسل المعلم حلو والقضية في غاية الأهمية ولما قريت الورق كان مكتوب 5 حلقات بس".

 

وأضاف فتوح أحمد:" لازم الشخصية التي أؤديها تكون متغيرة ولا تسير على خط واحد طوال المسلسل وفكرة دوري في المعلم عجبتني ".

 

وتابع :" الشخصيات المكتوبة في المسلسل رائعة والمسلسل نال استحسان الجمهور ".

 

 واكمل فتوح أحمد:" توقعت نجاح مسلسل المعلم ومصطفى شعبان ممثل كبير "، مضيفا:" يهمني النجاح الجماهيري للمسلسل".

فتوح أحمد المعلم مسلسل المعلم اخبار التوك شو رمضان

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