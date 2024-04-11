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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات مركز شباب نصر النوبة في أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

تتواصل سلسلة الفعاليات والأنشطة بمختلف مراكز الشباب بأسوان للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام مركز شباب نصر النوبة التابع لمديرية الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات احتفالية متنوعة

وتضمنت الفعاليات تنظيم ألعاب وعرائس وملاعب وممارسة الرياضة ضمن أهداف الوزارة بمراكز الشباب والتى ترتكز على تحقيق إستراتيجية تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية، علاوة على تحقيق الهدف العام الذى يتمثل فى ادخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في المدينة الواقعة بالنطاق الجغرافي لمركز الشباب. 
 

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أنشطة شبابية 

وتقام جميع الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف ناصر سليم وكيل الوزارة، وأفراح سيد وكيل المديرية، فضلاً  عن منتصر حسن يوسف مدير إدارة شباب نصر النوبة، ومحمد عبد النبى رئيس مجلس الإدارة.

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