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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تحث مواطنيها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط |تفاصيل القرار

روسيا
روسيا

وجهت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، توصية إلى المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين إلا للضرورة القصوى.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط متوتر في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا.

وأضافت زاخاروفا: "نوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرة إلى أن الوضع في الأردن مستقر.

ويأتي تحذير وزارة الخارجية الروسية في الوقت التي تستعد فيه إسرائيل والولايات المتحدة في أي وقت استقبال ضربات إيرانية انتقاما منها لمقتل 7 من مستشارين الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وغير معلوم حتي الآن كيف ومتي وأين ستشن إيران ضرباتها الانتقامية، ولكن أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة حالة الاستنفار القصوي في كل وقاعدهم العسكرية ومصالحهم في المنطقة استعدادا للضربة الإيرانية المتوقعة.

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