عمرو دياب: مسلسل "الحشاشين" أحلى حاجة اتعملت السنة دي

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، في أول ليالي عيد الفطر المبارك.

وأشاد عمرو دياب بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز قائلًا:" أنا بشكرك يا تامر يا مرسي على مسلسل الحشاشين، أحلى حاجة اتعملت السنة دي وكل السنين اللي فاتت".

وقدم عمرو دياب في الحفل عددا من الأغاني القديمة والحديثة، منها: (يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، شكرا، الكلمة الحلوة، قمرين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

حفل عمرو دياب في العيد

وبدأ الفنان عمرو دياب، حفله الغنائي المقام في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

وافتتح الهضبة، حفله الغنائي بأغنية يا أنا يا لأ، بـ كوبايه «خلينا ننبسط من القلب بضحكة طالعة»، سط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وظهر عمرو دياب، في الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديا بنطال جينز أسود وتيشيرت أبيض، وفوقه قميص نصف كوم مشجر باللون الأسود والأبيض.

كان الفنان عمرو دياب طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي: