سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في وسط غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها سيطرت على الطائرة الإسرائيلية، حيث كانت تقوم بتنفيذ مهام استخبارية في سماء وسط قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها في وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في مخيم النصيرات في وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق.