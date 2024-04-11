75 كيلو حشيش وهيدرو.. الداخلية تضبط كمية من المخدرات بالعريش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 75 كيلو جراما من مخدرى الحشيش والهيدرو بحوزة شخصين في شمال سيناء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصةً مخدرى الحشيش والهيدرو، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جراما – 2 سلاح أبيض”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,250 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.