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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: إدخال المساعدات إلى غزة يواجه قيودا ورفضا من سلطات الاحتلال

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن إيصال المساعدات إلى غزة يواجه عراقيل بسبب فرض الكيان الاسرائيلي قيودا ورفضه لتحركات المساعدات المخطط لها بمثابة دليل قاطع على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى عرقلة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية، ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى غزة مشيداً بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الاعباء على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة اجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن ثقته التامة فى استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أكد فى مؤتمر صحفي أن هناك طريقا رئيسيا واحدا فقط مخصصا لوصول العاملين في المجال الإنساني بين جنوب وشمال غزة - مع استخدام محدود فقط حتى الآن لما يسمى بطريق السياج على الحدود الشرقية لغزة" وخلال شهر مارس المنصرم تم رفض أو إعاقة أكثر من نصف البعثات الغذائية التي تنسقها الأمم المتحدة إلى المناطق التي تواجه مخاطر كبيرة والتي تتطلب التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحول إعلان سلطات الاحتلال عن فتح معبر إيريز قبل بضعة أيام، قال دوجاريك إنه، "على حد علم الأمم المتحدة، لم تمر أي شاحنات مساعدات عبر معبر إيريز حتى الآن". من ناحية أخرى، أفادت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بأن 103 شاحنات محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة يوم أمس عبر معبر رفح وكرم أبو سالم.

من ناحية أخرى وصل فريق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء بعد الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية للقيام بذلك.

وقال الفريق الأممي إن معظم مباني المستشفى- الذي كان أكبر مستشفيات قطاع غزة- دمرت أو لحقت بها أضرار بالغة، كما أصبحت غالبية المعدات غير صالحة للاستخدام أو تحولت إلى رماد.

وتم حفر عدد كبير من القبور على عمق ضحل مقابل مباني أقسام الطوارئ والإدارة والجراحة. وفي نفس المكان دفنت الكثير من الجثث بشكل جزئي وكانت أطرافها ظاهرة.

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