عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أفراد ظهر اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي شمال محافظة البحر الأحمر، وتبين أنهم أسرة عمر عبد الله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق السابق في حكومة الوفاق الوطنية اليمنية عام 2011.


وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 5 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة إيمان إسماعيل قاسم 54 سنة، "سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم"، أمة الرحمن عمر عبد الله 17 سنة "سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم"، عبير عمر عبد الله "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ليان حسن طلال 9 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الإسعاف البحر الأحمر انقلاب سيارة ملاكى امن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

أخطأ في تلاوة الفجر.. رئيس الإذاعة: إيقاف الشيخ السلكاوي وإحالته للجنة الصلاحية

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

تقاليد عيد الفطر في مصر.. البكالاة تعيدنا إلى موروث البحر الأحمر القديم

جزيرة الجفتون بالغردقة تستقبل مئات الزوار في أول أيام عيد الفطر

متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر يوزعون الهدايا على الأهالي احتفالا بعيد الفطر

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة

أماكن التنزه المجانية في الغردقة.. استمتع بأفضل الأماكن السياحية دون تكلفة خلال العيد

توفير أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين إلى مساجد الغردقة لأداء صلاة عيد الفطر

طرح كميات من الدواجن والسلع في منافذ الزراعة بالبحر الأحمر

تنفيذ إزالات فورية في مناطق متفرقة بحي جنوب الغردقة

ترشيحاتنا

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

بلاغ للنائب العام .. قصة مدرسة بالتجمع تهدم القيم وتدرس المـ.ثـ.لـ.ية

قناة خاصة مغلقة.. روسيا تعلن إجراء مفاوضات لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

حريق بمركب سياحي في الغردقة.. وإنقاذ 10 مصابين من الغرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ