ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

أصيب 4 أفراد ظهر اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي شمال محافظة البحر الأحمر، وتبين أنهم أسرة عمر عبد الله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق السابق في حكومة الوفاق الوطنية اليمنية عام 2011.



وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 5 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة إيمان إسماعيل قاسم 54 سنة، "سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم"، أمة الرحمن عمر عبد الله 17 سنة "سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم"، عبير عمر عبد الله "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ليان حسن طلال 9 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.