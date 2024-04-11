أخطأ في تلاوة الفجر.. رئيس الإذاعة: إيقاف الشيخ السلكاوي وإحالته للجنة الصلاحية

أعلن الإذاعي الكبير محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة المصرية لمدة عام.

وقال نوار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن أمره سيعرض علي لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإقرار صلاحيته من عدمه حيث من الممكن ان تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء من قبله.

وكان أعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عن حزنه الشديد مما حدث من قارئ فجر اليوم، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقوعه في أخطاء جسمية.

وأكد نقيب القراء في تصريح له، أن رنين هاتفه لم يتوقف بسبب كثرة الاتصالات سواء من السادة الغيورين على كتاب الله أومن الإعلاميين والصحفيين.