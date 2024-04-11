الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي

قررت الإذاعة المصرية وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي نظرا لما صدر منه من أخطاء فى تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس.

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه لا تهاون فى مثل هذه الأخطاء وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه حيث يتحمل القارئ مسئولية تلك الأخطاء.

كان الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أكد إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة المصرية لمدة عام.

وقال نوار لـ صدى البلد، إن أمره سيعرض علي لجنة القراء والمبتهلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإقرار صلاحيته من عدمه حيث من الممكن ان تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء من قبله.

وأعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عن حزنه الشديد مما حدث من قارئ فجر اليوم، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقوعه في أخطاء جسمية.