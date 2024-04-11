جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي ودوائر المهتمين بالقرآن الكريم منذ فجر اليوم بعد أخطاء كارثية وقع فيه القارئ بالإذاعة الشيخ محمد حامد السلكاوي، في تلاوة قرآن الفجر بالإذاعة المصرية فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 11 ابريل 2024 م.

القارئ محمد حامد السلكاوي كان يتلو آيات من سورة الأعراف، من قوله تعالى “الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر”.

وقال متابعون إن القارئ وقع في عدد من الأخطاء بلغت 11 خطأ، مما وصفوه بالجريمة في حق كتاب الله عز وجل.

11 خطأ وقع فيها الشيخ السلكاوي

وعدّ عدد من المتخصصين عبر منشورات على موقع فيسبوك الأخطاء التي وقع فيها السلكاوي، حيث وصلت لـ 11 خطأ في التلاوة.

أحدهم قال: "قراءة السلكاوي، في قرآن الفجر اليوم لا ينبغي أن تمر هكذا، هذا تهاون بكتاب الله تعالى وتساهل في حقه العظيم".!

وأضاف: لمن لا يعرف الموضوع الخطير والإجرامي أقول له : قارئ قرآن فجر اليوم قارئ، بيقرأ والمصحف مفتوح أمامه! وعلى الرغم من ذلك لا يعرف كيف يقرأ كلمة "إصرَهُم"!!

ومُصر يقولها "إصرارهم"!! .. كام مرة؟؟ خمس مرات يا ساده!! .. وكل مرة ينبهه المسئول، فيكررها بالخطأ.. 4 مرات، ثم صوبها في الخامسة, ولكنه أخطأ في كلمة قبلها وهي كلمة " عليهِم " ثم يُعيد من أجل تصويب الخطأ الجديد لكنه يخطئ للمرة الخامسة في "إصرهم" 🙂 ... وهذه هي أخطاء هذا المقتطف اليسير الذي أمامكم حيث أن التلاوة مُكتظة بالأخطاء الجَلية سواء كلمات أو تشكيلات والأخطاء الخفية في الصفات والمخارج.

كما أخطأ السلكاوي في آيات أخرى، مثل (الذي يجدنه) حيث حذف الواو والصواب (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُۥ)، وقال (ويحل لهم الطيبات) بضم التاء والصواب بالكسر.

كما نسى السلكاوي في قرائته قوله تعالى (وَیُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡخَبَـٰۤىِٕثَ)، وقال (الذى لا إله إلا هو) حيث أضاف لفظة الذي والصواب بدونها: (وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ).

وقرأ السلكاوي: (اسكنوا هذه القرية) بكسر القرية والصواب بفتحها، وقرأ قال (أنجونا) بالواو والصواب: (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ).، وقال (وسيقولون يغفر لنا) أضاف السين لكلمة: يقولون وحذف السين من يغفر والصواب إثباتها في كلمة: يغفر وحذفها من كلمة يقولون (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا).

بيان عاجل من نقابة القراء

وصباح اليوم أعرب الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، عن حزنه الشديد مما حدث من قارئ فجر اليوم، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وقوعه في أخطاء جسمية.

وأكد نقيب القراء في تصريح له، أن رنين هاتفه لم يتوقف بسبب كثرة الاتصالات سواء من السادة الغيورين على كتاب الله أومن السادة الإعلاميين والصحفيين.

وقال الشيخ حشاد: إن اللجنة الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة باختبار واعتماد قراء القرآن الكريم والمبتهلين برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية من المنتظر أن تعقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى واتخاذ قرار ضده يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ويخطئ فى حق القرآن الكريم، وأيضا من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل.

إيقاف القارئ محمد حامد السلكاوي

ومن جانبها، قررت الإذاعة المصرية وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي نظرا لما صدر منه من أخطاء فى تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس.

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه لا تهاون فى مثل هذه الأخطاء وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه حيث يتحمل القارئ مسئولية تلك الأخطاء.