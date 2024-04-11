جماجم الفايكنج المخروطية دليل على تجارة واسعة النطاق

كشفت دراسة جديدة أن الجماجم ذات الشكل المخروطي الطويل لنساء عصر الفايكنج المدفونات في جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق قد تكون دليلًا على وجود علاقات تجارية مع منطقة البحر الأسود.

يُعتقد أن جماجم النساء قد تم تعديلها عمدًا منذ الولادة عن طريق لف رؤوسهن بالضمادات. تُنسب هذه الممارسة إلى الهون الرحل، الذين غزوا أوروبا من آسيا في القرنين الرابع والخامس، واستمرت في أجزاء من جنوب شرق أوروبا حتى القرن العاشر.

ووفقًا لمؤلف الدراسة الرئيسي، ماتياس توبلاك، عالم الآثار في متحف الفايكنج هايثابو في ألمانيا، فإن هذه التعديلات لم يتم العثور عليها إلا على جماجم ثلاث نساء من عصر الفايكنج (793 إلى 1066 ميلاديًا) دُفنّ في جزيرة جوتلاند السويدية حاليًا، وليس في أي مكان آخر في الدول الاسكندنافية، مما يشير إلى أنها ممارسة أجنبية.

وقال توبلاك: "على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت تعديلات الجمجمة مخفية بواسطة تسريحة شعر مميزة، إلا أنني أفترض أن المظهر الأجنبي (أو بالأحرى الغريب) لهذه الإناث كان مرئيًا. ربما كان رمزًا لنخبة معينة أو مجموعة اجتماعية أخرى."

وأضاف: "من المحتمل أن تكون الجماجم المعدلة مقتصرة على عدد قليل من النساء من عائلة واحدة عبر أجيال قليلة، ربما لتسليط الضوء على علاقتهن بمنطقة بعيدة حيث كانت التعديلات أكثر شيوعًا؛ وقد تكون إحدى النساء على الأقل قد نشأت في تلك المنطقة."

وأشار إلى أنه "يقترح أن تشوهات الجمجمة في جوتلاند كانت تعتبر دليلًا على اتصالات تجارية بعيدة المدى، وبالتالي كدليل على التأثير والنجاح في التجارة."

برد الأسنان كعلامة للتعريف

في الدراسة، التي نُشرت في 24 فبراير في مجلة Current Swedish Archaeology، نظر توبلاك ومؤلفه المشارك لوكاس كيرك، عالم الآثار في جامعة مونستر في ألمانيا، في أدلة تعديل الجمجمة من جوتلاند والأسنان المبردة الموجودة على الجماجم في جميع أنحاء الدول الاسكندنافية.

يقترح المؤلفان أن ممارسة برد الأسنان ربما كانت تستخدم كعلامة تعريف - ربما سرية - لمجموعات معينة من تجار عصر الفايكنج، وربما تم إجراؤها كطقوس بدء.

واقترحت أبحاث سابقة أن العلامات قد تكون ناتجة عن استخدام الأسنان كأدوات - أثناء صناعة الجلود، على سبيل المثال.

لكن الدراسة الجديدة تظهر أن العلامات صنعت عمدًا. وقال توبلاك: "يجب أن تكون عمليات البرد التي لوحظت في عصر الفايكنج في الدول الاسكندنافية متعمدة. تشير التجارب الحديثة إلى أن ملفًا حديديًا ضروري لتحقيق هذه الأخاديد المميزة."

يبدو أن هذه الممارسة نشأت في منطقة أوبلاند في السويد، لكن الدراسة الأخيرة تشير إلى أن تركيز الأسنان المبردة في الجماجم المدفونة في جوتلاند يظهر أهمية الجزيرة للتجارة.

"جوتلاند هي المركز الرئيسي لجميع الأنشطة التجارية في بحر البلطيق من أواخر عصر الفايكنج، وحتى العصور الوسطى بأكملها".

لكن يبدو أن برد الأسنان قد انتهى في الدول الاسكندنافية بعد القرن الثاني عشر. وقال توبلاك: "يتوافق تراجع هذه العادة مع تطور نقابات التجار الكلاسيكية في العصور الوسطى."

تعديلات جسدية أخرى

تحاول الدراسة شرح الأسنان المبردة والجماجم المخروطية الشكل من عصر الفايكنج في جوتلاند من خلال وضعها في السياق الثقافي لذلك الوقت.

كان الاسكندنافيون في عصر الفايكنج مشهورين بوشومهم، والتي تم وصفها في سجل سفر من القرن العاشر كتبه الدبلوماسي العربي أحمد بن فضلان.

لكن حتى الآن، كان هناك القليل من النقاش حول أشكال أخرى من تعديلات الجسم في عصر الفايكنج، كما كتب المؤلفان.

وقال كورت ألت، عالم الآثار في جامعة الدانوب الخاصة في النمسا، والذي لم يشارك في الدراسة، إن هذه الجماجم المعدلة صناعياً تم العثور عليها في سياقات عديدة في جميع أنحاء العالم وعادة ما تكون بين النساء.

وقال إن هذه الجماجم لم تكن دائمًا علامات على النساء المولودات في الخارج، لأن بعض النساء المولودات في البلاد قمن أيضًا بتقليد هذه العادة.

وقال ألت: "الجمجمة والوجه والأسنان مناسبة بشكل خاص لتعكس الهوية.. أجزاء أخرى من الجسم ليست مرئية بما فيه الكفاية".