مفاجأة في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقترب من حسم اللقب للمرة الأولى بتاريخه

في مفاجأة قوية بالدوري الألماني، أعرب رودي فولر مدير المنتخب الألماني واللاعب والمدرب والمسؤول البارز سابقاً بنادي باير ليفركوزن عن سعادته باقتراب فريقه السابق من التتويج بلقب الدوري.

وقال فولر في فعالية نظمتها شركة «تيليكوم» في بون: «رئيس النادي فيرناندو كارو قال بشكل جميل إن تاريخ كرة القدم يدين لباير ليفركوزن بلقب (البوندسليغا) ولأتلتيكو مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الأمر صحيح بعض الشيء»

ويستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب «البوندسليغا» للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على مسافة خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتغارت ثالث الترتيب.

وسيُتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن، يوم الأحد المقبل، ومن الممكن أن يُتوج باللقب يوم السبت المقبل، إذا خسر بايرن ميونيخ وشتوتغارت أمام كولون وآينتراخت فرنكفورت على التوالي.

ولم يتلقَّ ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 خاضها على مستوى كل المسابقات، وينافس بقوة على 3 ألقاب؛ حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب «البوندسليغا»، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا حيث يلتقي مع كايزر سلاوترن في 25 مايو المقبل، بجانب تأهله إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج أقدام من أذربيجان