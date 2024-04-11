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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد سليم يطرح أغنية واحشاني.. شاهد

خالد سليم
خالد سليم

طرح الفنان خالد سليم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة “واحشاني ” تزامنًا مع إجازة عيد الفطر. 

الأغنية من كلمات إبراهيم شتا ومن ألحان كريم أسامة ، وقد حققت ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في غضون 24 ساعة. 

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وكان قد رد الفنان خالد سليم، على التعليقات التي تساءلت حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، من خلال حسابه على إنستجرام. 

واعثاد خالد سليم نشر تعليق مضمونه: «مين ده هو خالد سليم عامل عملية تجميل ده كل ملامحه متغيرة»، ليرد عليه بـ أيقونات الضحك. 

وبدا خالد سليم، بشكل متناسق ومثالي في الجيم وهو يخضع لـ تدريبات رياضية داخل الصالة. 

أحدث تصريحات خالد سليم

كان كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، خصوصا بعد أن وصل وزنه إلى 130 كيلو.

وقال خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد: "وصل وزني 130 كيلو.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي".

وأوضح خالد سليم، أنه كان متواجدا في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون منه ويتنمرون عليه بشكل هستيري وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري.

واستكمل خالد سليم: "أول ما روحت البيت دخلت المطبخ وقعدت أكل وأعيط وزوجتي دخلت عليا وقالتالي أوعى تعمل كده وكبر دماغك.. هي كانت سند لي وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي وده صعب جداً".

وأشار خالد سليم، إلى أنه كان يأخذ حبتين من الدواء لإنقاص وزنه في اليوم وهو أمر خطير ولا ينصح أحد أن يفعل مثلما فعل ذلك، كاشفاً عن تعرضه لوعكة صحية منذ شهر كما أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم.

واختتم خالد سليم، إلى أنه أجرى فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن بعد تعرضه لحالة من الشلل، حيث تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة وبعدها حدث انتفاخ فضلاً عن عدم تحرك قدمه الأيسر.

الفنان خالد سليم خالد سليم موقع يوتيوب كريم أسامة اللبناني علي ياسين

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