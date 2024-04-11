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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللقب الأول.. مدافع ليفركوزن يعلق على سبب تصدر ناديه الدوري

مدافع ليفركوزن
مدافع ليفركوزن

أكد جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو يعود له الفضل في تطوره على المستوى الكروي.

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وقال تاه في تصريحات لصحيفة «دي زيت» اليوم (الخميس): «تشابي ألونسو نقلني لمستوى جديد، الآن أنا أشعر بانزعاج أكبر لأن خصماً دائماً ما يكون في مرمى بصري».

 

وأكد تاه أن ألونسو ساعده على تطوير، ليس فقط المهارات الدفاعية، ولكن بناء الهجمات.

وأشار: «المدرب دائماً يعمل معنا نحن المدافعين»، مشيراً إلى أن ألونسو ليس مدرباً «يقف على جانب الملعب ويبقى صامتاً ويشاهد، إذا لم يعجبه شيء، يتدخل، بصرف النظر عن أسم اللاعب».

وأوضح: «ليس هنالك الكثير من المدربين يفعلون ذلك، ببساطة لأنهم لم يتمكنوا من لعب كرة القدم مثلما فعل ألونسو».

يستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وشتوتغارت ثالث الترتيب.

وسيتوّج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن يوم الأحد المقبل، ومن الممكن أن يتوّج باللقب يوم السبت المقبل، إذا خسر بايرن ميونخ وشتوتغارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على التوالي.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 خاضها على مستوى المسابقات كافة وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب، حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب «البوندسليغا»، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا، حيث يلتقي كايزرسلاوترن في 25 مايو (أيار) المقبل، بجانب تأهله إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج اقدام من آذربيجان.

وسجل ليفركوزن 24 انتصاراً في «البوندسليغا» مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونيخ، بتسجيله 69 هدفاً، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة

ليفركوزن

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