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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جاهزية الدفاع الجوي الإسرائيلي وسط التهديدات المتزايدة من إيران

صدى البلد

إسرائيل في حالة تأهب قصوى حيث تشير التقييمات الاستخباراتية إلى احتمال شن هجمات صاروخية أو هجمات بطائرات بدون طيار من إيران أو وكلائها. 

على مر السنين، قامت إسرائيل بتحديث أنظمة الدفاع الجوي لديها بشكل كبير لمواجهة مثل هذه التهديدات، لكن شبح هجوم واسع النطاق الذي يلوح في الأفق يمثل تحديًا هائلاً.

أنظمة الدفاع الجوي: تمتلك إسرائيل مجموعة قوية من أنظمة الدفاع الجوي، وأبرزها القبة الحديدية. وقد أثبتت القبة الحديدية، التي تم تطويرها لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والطائرات بدون طيار، فعاليتها ضد آلاف الصواريخ التي يطلقها المسلحون الفلسطينيون في غزة. بالإضافة إلى ذلك، نشرت إسرائيل نظام مقلاع داود، المصمم للاعتراضات متوسطة إلى طويلة المدى، ونظام الدفاع الصاروخي المتطور Arrow، القادر على اعتراض الصواريخ من مسافات تصل إلى 2400 كيلومتر.

القدرات التشغيلية: في حين حققت القبة الحديدية نسبة نجاح عالية في اعتراض الصواريخ المتجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان، فإن الأنظمة الأحدث مثل David's Sling وArrow لم يتم اختبارها بعد على نطاق واسع في مواقف القتال في الوقت الفعلي. ويعترف الجيش الإسرائيلي بالضعف المحتمل لدفاعاته الجوية، خاصة عند مواجهة وابل من الهجمات المتزامنة أو الطائرات الصغيرة بدون طيار التي يمكنها تجنب الاعتراض.

التهديد الإيراني: تصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الغارة الجوية على المباني الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، والتي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل. وتعهدت إيران بالرد، مما أثار مخاوف من هجوم محتمل على الأراضي الإسرائيلية. وقد أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى تفاقم الوضع، مما ساهم في ما وصفه بعض المحللين بـ "حرب الظل" بين إسرائيل وإيران.

التأثير الدولي: حظيت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية باهتمام الدول الأخرى التي تسعى إلى تعزيز دفاعاتها. إن شراء ألمانيا لنظام Arrow 3 واستحواذ فنلندا على David's Sling يسلطان الضوء على الاهتمام المتزايد بتقنيات الدفاع الإسرائيلية وسط مخاوف أمنية عالمية.

وبينما تستعد إسرائيل لمواجهة التهديدات المحتملة من إيران ووكلائها، تظل فعالية أنظمة الدفاع الجوي لديها عاملاً حاسماً في ضمان الأمن القومي. ومع التوترات المستمرة والطبيعة المتطورة للحرب، تواصل إسرائيل التكيف وتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الناشئة على جبهات متعددة.

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