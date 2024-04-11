عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : رسالة إلى إيران .. أمريكا ليست مسؤولة عن هجوم السفارة

صدى البلد

أصدر البيت الأبيض تصريحات اليوم أكد فيها دعمه لإسرائيل وسط تصاعد التوترات مع إيران في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي معرض معالجة المخاوف بشأن الهجوم على القنصلية في دمشق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الحادث. 

وفي رسالة واضحة إلى إيران، نقلت الإدارة موقفها بأن أمريكا ليست مسؤولة عن الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة. وشدد البيت الأبيض على ضرورة اتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لمعالجة معاناة المدنيين في المنطقة.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها إيران ووكلائها، أكد البيت الأبيض دعمه الثابت لإسرائيل. وفي خضم التهديدات الإيرانية، أكدت الإدارة التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

علاوة على ذلك، أعرب البيت الأبيض عن رغبته في منع تصاعد الصراع في المنطقة. ومع تصاعد التوترات، شددت الإدارة على جهودها للتخفيف من مخاطر المزيد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجاربها لمكافحة الإدمان

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

روسيا: نتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

الاستعلام مجانا بهذه البنوك.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من ATM في عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

ميار الغيطي تستعرض جمالها بإطلالة لافتة

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ