البيت الأبيض : رسالة إلى إيران .. أمريكا ليست مسؤولة عن هجوم السفارة

أصدر البيت الأبيض تصريحات اليوم أكد فيها دعمه لإسرائيل وسط تصاعد التوترات مع إيران في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي معرض معالجة المخاوف بشأن الهجوم على القنصلية في دمشق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الحادث.

وفي رسالة واضحة إلى إيران، نقلت الإدارة موقفها بأن أمريكا ليست مسؤولة عن الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة. وشدد البيت الأبيض على ضرورة اتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لمعالجة معاناة المدنيين في المنطقة.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها إيران ووكلائها، أكد البيت الأبيض دعمه الثابت لإسرائيل. وفي خضم التهديدات الإيرانية، أكدت الإدارة التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

علاوة على ذلك، أعرب البيت الأبيض عن رغبته في منع تصاعد الصراع في المنطقة. ومع تصاعد التوترات، شددت الإدارة على جهودها للتخفيف من مخاطر المزيد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.