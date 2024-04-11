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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أمين الفتوى: روح الإنسان تزن 1 جرام

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أوراح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.

 

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"،  المذاع على  فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الروح عبارة عن سر يسرى فى جسد الإنسان، كما يسرى الماء فى العود الأخضر، فى تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الانسان، وكشف انها تساوى 1 جرام".  

وأضاف: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهى فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم اولا ثم فى النهاية تخرج من الراس والعقل، حتى تزول عنه الخياة ولا يمكن ان يعيده احدا للحياة". 


واستشهد بالحديث النبوى: "يا جابر ما لي أراكَ منكسِرًا ؟ قلت : يا رسولَ اللَّهِ استُشْهِدَ أبي قُتِلَ يومَ أُحُدٍ ، وترَكَ عيالًا ودَينًا ، قالَ : ( أفلَا أبشِّرُكَ بما لقيَ اللَّهُ بِهِ أباكَ ؟ ) قلتُ : بلَى يا رسولَ اللَّهِ قالَ : ما كلَّمَ اللَّهُ أحدًا قطُّ إلَّا من وراءِ حجابِه وأحيى أباكَ فَكَلَّمَهُ كِفاحًا فقالَ : يا عَبدي تَمنَّ عليَّ أُعْطِكَ قالَ : يا ربِّ تُحييني فأقتلَ فيكَ ثانيةً قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالَى : إنَّهُ قد سبقَ منِّي أنَّهم إليها لَا يُرجَعونَ قالَ : وأُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)".

 

الفتوي الإفتاء روح الإنسان ملك الموت خروج الروح

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