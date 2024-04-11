عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام يجتمع بمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008.. تفاصيل

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

اجتمع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،  مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على هامش حضوره مران اليوم الخميس، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم في البطولة المقبلة. 

txt

غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في البياضية والحبيل بالأقصر

txt

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

ودخل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًا السبت الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للناشئين المقرر لها في شهر إبريل الجاري.

وأجريت قرعة بطولة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور  عمرو طه طبيب المنتخب،  والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك.

جمال علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

إيران تتراجع بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي لتجنب التصعيد

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

هاري كين يعلق على وضع بايرن ميونيخ بعد التعادل مع آرسنال

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتأهل 5 رباعين لأولمبياد باريس

اللقب الأول.. مدافع ليفركوزن يعلق على سبب تصدر ناديه الدوري

مفاجأة في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقترب من حسم اللقب للمرة الأولى بتاريخه

مدرب اتحاد جدة يواجه حسابات معقدة قبل نهائي كأس السوبر السعودي بالإمارات

نيمار يعود للدوري البرازيلي.. ومستعد لدفع 130 مليون دولار لإنقاذ نادي الطفولة

ترشيحاتنا

روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا على معبد يهودي في موسكو

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الزمالك

تستمر لمدة شهرين .. تعرف على تفاصيل وشروط حجز أراضي مشروع مسكن

إنتصار: شخصيتي في أعلى نسبة مشاهدة أرهقتني.. ونجاح المسلسل مفاجأة كبيرة

رويترز: طهران أبلغت واشنطن أنها سترد على إسرائيل بطريقة بدون "التصعيد الكبير"

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والستة أيام من شوال.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ