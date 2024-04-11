عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مجدي عن مسلسل سر إلهي: دوري كان السهل الممتنع

الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي

أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته، بالتعاون مع الفنانة روجينا بمسلسل «سر إلهي»، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الأول من الشهر الكريم.

 

وأشار أحمد مجدي في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «سعيد اني اتعرفت على المخرج رؤوف عبد العزيز لأنه قيمة كبيرة، وثاني مرة أشتغل مع أمين جمال بعد نقطة سودة اللي صورته في لبنان، كرو مجتهد ومخلص وكل الناس عايزة تطلع أحسن حاجة عندها».

وأوضح أحمد مجدي أنه تحمس للمشاركة في مسلسل «سر إلهي»، لأن شخصيته تناقش شيئًا جديدًا وعصريًا، وله انعكاسات اجتماعية ويرى أن العمل ناجح في ذلك بشكل جيد جدًا، ونادرًا عندما يشارك في عمل درامي مكتوب وجاهز ونسعى للتجويد طوال الوقت.

وأضاف أحمد مجدي، عن الصعوبات التي واجهها خلال مسلسل «سر إلهي»، قائلاً: «أصعب حاجة هي السهل الممتنع، أن في شخصية بسيطة وتأسيسها كان سهل وبسيط، ولكن التحدي في ازاي هذه الشخصية البسيطة هتقدم حاجة جديدة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

ترشيحاتنا

بسبب الأهلي | قرار مفاجئ من جوميز بعد فوز الزمالك على الاتحاد

76 هدفا.. أحمد زيزو في المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك

الله يغفر كل ذنوب الشهيد إلا واحدا .. البحوث الإسلامية يوضح

أفضل الأدعية في شهر شوال .. هل وردت مأثورات بالشرع الشريف

أحمد مجدي عن مسلسل سر إلهي: دوري كان السهل الممتنع

أمريكا: نشعر بقلق بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ