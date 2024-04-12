عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

الديتوكس
الديتوكس

مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك حرص الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ و الرنجة و الكعك و غيرهم من الأكلات الدسمة ، مما يدفع العديد بعد تناول هذه الأكلات يبحث عن مشروبات الديتوكس التي تعمل على  إزالة السموم من الجسم كما أن هذه المشروبات  فعالة ومنعشة للتخلص من السموم، لا تساعد هذه المشروبات على تطهير الجسم فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

txt

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

txt

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

 في هذه المقالة، سنستكشف سبعة مشروبات صحية للتخلص من السموم يمكنك صنعها بسهولة في المنزل.

-ماء منقوع بالليمون والنعناع
ابدأ رحلة التخلص من السموم بخيار كلاسيكي ومنعش، ما عليك سوى إضافة شرائح الليمون الطازجة وحفنة من أوراق النعناع إلى إبريق من الماء، يساعد هذا المشروب الحمضي والمنعش على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك ويدعم عملية الهضم.

-عصير التخلص من السموم الأخضر
امزجي مزيجًا من الخضار الورقية، مثل السبانخ أو الكرنب، مع الخيار والكرفس وقليل من ماء جوز الهند، هذا العصير المليء بالمغذيات غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم.

-مبرد الخيار والزنجبيل
الجمع بين شرائح الخيار والزنجبيل الطازج في إبريق من الماء، اسمح للنكهات أن تتغلغل، مما يخلق مشروبًا مهدئًا ومرطبًا يساعد أيضًا على الهضم ويقلل الالتهاب.

-ماء التوت المضاد للأكسدة
اخلطي مزيجًا من التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت، مع الماء وعصرة من الليمون، التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم.

-شاي الكركم للتخلص من السموم
قومي بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضيفي إليه قليل من الكركم المطحون ورشة من الفلفل الأسود وقليل من العسل، خصائص الكركم المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الكبد وتعزز إزالة السموم.

-  ماء الأناناس وجوز الهند
امزج قطع الأناناس الطازجة مع ماء جوز الهند لتكوين إكسير استوائي يرطب ويساعد على الهضم. يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يدعم عملية الهضم ويقلل الانتفاخ.

-ضخ السموم العشبية
اصنعي مزيجًا من الأعشاب المزيلة للسموم مثل جذر الهندباء والقراص والبابونج، انقع الأعشاب في الماء الساخن للحصول على منقوع عشبي مهدئ ومنظف يدعم وظائف الكبد.

المصدر: generalpractice.

 

الديتوكس مشروبات الديتوكس الرنجة الفسيخ الكعك السموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

بيان بدرجات الحرارة .. هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل البردوة ليلا

موضوعات متعلقة

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس اليوم للإستمتاع بإجازة عيد الفطر

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

ينير ظلمة القبر.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه

لأول مرة.. العلماء يكشفون حقيقة القمر

رقم ضخم .. المواطن المصري الأول عالميا في استهلاك القمح

لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

بفستان أسود.. «أروى» تثير الجدل على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ