عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

عمرو دياب
عمرو دياب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان عمرو دياب، وذلك خلال إحيائه حفلا غنائيا أول أيام عيد الفطر المبارك في الجونة بمحافظ الغردقة.

txt

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

txt

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون باللون الأسود مع تي شيرت بنفس الللون ونسق معهما قميص جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

لافت عمرو دياب الأنظار في الحفل ب ساعة يد من  توقيعPatek Philippe ، واتسم التصميم بأنه  مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، اسوار من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط.، يحتوي محرك الساعة على ٢٧ حجر صناعي و ٤٨ ساعة احتياط.
 

قد بلغ سعر ساعة عمرو دياب في حفل الجونة  ٢٤٠،٠٠٠دولار أمريكي، مما أثار حالة من الدهشة بين متبابعيه على السوشيال ميديا.

 


 

عمرو دياب أحدث حفلات عمرو دياب أزمات عمرو دياب إطلالات عمرو دياب ألبومات عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل

أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتتبرأ من الهجوم على قنصلية طهران في دمشق

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

شعائر صلاة الجمعة الأولى من شوال بمسجد السيدة زينب

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

غلق كلي لمحور العبور ونفق الملك الصالح.. تفاصيل الحالة المرورية ثالث أيام العيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ