سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان عمرو دياب، وذلك خلال إحيائه حفلا غنائيا أول أيام عيد الفطر المبارك في الجونة بمحافظ الغردقة.

ظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون باللون الأسود مع تي شيرت بنفس الللون ونسق معهما قميص جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

لافت عمرو دياب الأنظار في الحفل ب ساعة يد من توقيعPatek Philippe ، واتسم التصميم بأنه مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، اسوار من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط.، يحتوي محرك الساعة على ٢٧ حجر صناعي و ٤٨ ساعة احتياط.



قد بلغ سعر ساعة عمرو دياب في حفل الجونة ٢٤٠،٠٠٠دولار أمريكي، مما أثار حالة من الدهشة بين متبابعيه على السوشيال ميديا.



