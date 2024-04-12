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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنوثة وجمال | ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالاتها

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة ميرنا نورالدين علي مشاركة جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.
 
ظهرت" ميرنا"، في الصور بإطلالة مبهجة، واعتمدت على جمالها الطبيعي، حيث ظهرت بدون مكياج، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر ان اخر اعمال ميرنا نور الدين مسلسل الحشاشين والذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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