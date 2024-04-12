رسم علم مصر على وجوه الأطفال في احتفالات العيد بالقناطر الخيرية.. فيديو وصور

حرص عدد كبير من الأطفال والشباب المترددين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خلال احتفالات العيد على رسم علم مصر على وجوهم وسط فرحة بين الجميع للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وكان عدد كبير من الشباب والعائلات قد توافدوا على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك والاستمتاع بأجواء العيد بالإضافة إلى ركوب الخيول والحنطور.

وقال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية، إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق (١٣) فدان ، والمركز الثقافي (٩) أفدنة، والنيل (٨) أفدنة ، والبحيرة (٣) أفدنة، والياسمين (٨) أفدنة، والتوفيقي (٣) أفدنة، والزهور (٤) أفدنة، وأبو قردان (٦) أفدنة، والنخيل (٧) أفدنة، وحديقة أ (٥) أفدنة، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد فى حدائق الري بالقناطر الخيرية.

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