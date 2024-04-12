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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر خرافي وكاميرا مذهلة.. موبايل Leitz 3 عملاق التصوير الجديد من لايكا

Leitz Phone 3
Leitz Phone 3

أعلنت شركة لايكا Leica الألمانية، المتخصصة بإنتاج الكاميرات الاحترافية وعدسات كاميرات الهواتف الذكية، عن الجيل الثالث من الهواتف التي تحمل علامتها التجارية وتتميز  بـ لغة تصميم مشابهة لكاميراتها الرقمية الشهيرة.

وحسب موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Leitz Phone 3 الجديد من "لايكا"، بمظهر يشبه إلى حد كبير كاميرا Leica، فهو يتميز بغطاء زجاجي أسود غير لامع يتماشى مع الهيكل المعدني الفضي، تزينه نقطة "لايكا" الحمراء إلى جانب جزيرة كاميرا دائرية الشكل.

 

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مواصفات هاتف لايكا Leitz Phone 3

ونظرا لأنها شركة متخصصة بإنتاج الكاميرات الاحترافية، فإن نظام الكاميرا م أبرز مميزات الهاتف، يتميز Leitz Phone 3 بكاميرا رئيسية تضم مستشعرا مقاس 1 بوصة بدقة 47.2 ميجابكسل، يأتي هذا مع فتحة عدسة f / 1.9 مكافئة مقاس 19 مليميتر، جنبًا إلى جنب مع كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميجابكسل، تأتي مع فتحة عدسة f/2.3 ومجال رؤية 78 درجة، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Leitz Phone 3

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، ويحتوي Leitz Phone 3 على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصلة بذاكة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت، قابلة للتوسيع مساحة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويأتي هاتف لايكا Leitz Phone 3، مع شاشة IGZO OLED بقياس 6.6 بوصة، بدقة 1260 × 2730 وأقصى سطوع يبلغ 2000 شمعة، بالإضافة إلى معدل تحديث متغير يبلغ 240 هرتز.

Leitz Phone 3

ويحزم هاتف لايكا Leitz Phone 3، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14، وهو حاصل على تصنيف IP65 وIP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويتميز هاتف "لايكا"، بأداة الساعة الذهبية، التي تنبهك قبل ساعة من غروب الشمس وبعد شروقها حتى تتمكن من التقاط الصور "المذهلة"، إلى جانب عناصر واجهة المستخدم تقوم باستمرار بتدوير الصور من معرض Leica الدولي، ويعرض لك الصور الملتقطة بكاميرات Leica بواسطة مصورين فعليين.

Leitz Phone 3

وإلى جانب، ميزة Leica Perspective Control التي تأتي لأول مرة في هاتف Leitz Phone 3، وهي ميزة برمجية تعمل على تصحيح منظور الخطوط الرأسية مثل تلك التي تظهر عند تصوير المباني، على غرار كاميرات لايكا الرقمية.

ومن المحتمل أن يباع في نفس الفئة السعرية لإصدارات لايكا السابقة، مقابل سعر يبلغ 1700 دولار (أي ما يعادل 80.830 جنيها مصريا).

وسيتوفر هاتف لايكا Leitz Phone 3، للبيع في اليابان اعتبار من 19 أبريل، ويأتي مع "غطاء عدسة" وحقيبة مطابقة، ولا توجد معلومات حول التوفر الدولي حتى الآن.

Leitz Phone 3
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