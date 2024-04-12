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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات موسعة ومجهود مكثف لصحة البحر الأحمر خلال أيام العيد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات والأنشطة الخدمية بالمحافظة لتوفير مناخ يلائم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

 

تفقد اليوم الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر برفقة الدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات ووفد من مديرى الادارات جميع المنشآت الصحية بالغردقة متوجها فى بداية جولته لوحدة الأحياء ثم المركز الحضرى و مستشفى الحميات مرورا على العيادات المتنقلة للمبادرات الرئاسية و انتهت بالمستشفى العام .

تابع العربى اعمال الحملات التوعوية والتثقيفية التى تتم من خلال فرق الإعلام و التثقيف الصحى للتنبيه علي المبادرات الرئاسية.

ياتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل بكافة الاماكن و الوقوف علي جاهزية المستشفيات والاطمئنان على مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك

 

استكمل العربى جولته بالمرور علي اقسام الاستقبال والطوارئ و العناية المركزة والحضانات وباقي اقسام المستشفيات و الوحدات واطمئن علي توافر كافة الادوية وتواجد الفريق الطبي علي رأس العمل .

بنهاية الجولة اجتمع العربي مع الفريق الطبي بمستشفى حميات الغردقة ووجه ببذل المزيد من العمل من اجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين وتأكد من توافر كل الاحتياجات و المستلزمات بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية من اجل رضا المنتفعين خلال اجازة عيد الفطر المبارك مهنئاً اهالي المرضي بعيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر المبارك الاحتفال بعيد الفطر المبارك الاستقبال والطوارئ البحر الأحمر الحملات التوعوية

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