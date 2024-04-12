مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: تدفق سكان غزة إلى مصر يجعل حل الصراع مستحيلا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من مدينة رفح الفلسطينية هربا من هجوم عسكري من شأنه أن يجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب "معضلة فظيعة" للأشخاص الفارين.

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر المفوضية في جنيف أنه "علينا أن نفعل كل شيء بحماس" لتجنب مثل هذا التدفق لسكان غزة، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.

وأشار جراندي إلى أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن حدوث أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر سيجعل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا"، لافتا إلى أن الهجوم على رفح قد يجعل حركة سكان غزة إلى مصر "الخيار الوحيد المتاح للسلامة".

وتابع: "إن هذه المعضلة غير مقبولة، ومسؤولية تجنب هذه المعضلة تقع بشكل مباشر على عاتق إسرائيل، القوة المحتلة في غزة".

وأوضح جراندي أن المفوضية تقوم بتخزين الخيام والإمدادات وتعمل مع دول المنطقة لوضع خطط الطوارئ الخاصة بها لاحتمال وصول سكان غزة.