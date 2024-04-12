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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

صدى البلد

تعد رائحة القدم الكريهة مشكلة شائعة بين النساء والرجال وتسبب الإحراج و تؤثر على ثقتك بنفسك وعلاقاتك الاجتماعية.

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وفقا لما ذكره موقع تايمز اوف انديا نعرض اهم نصائح لمنع رائحة القدم الكريهة:

الحفاظ على نظافة القدمين: اغسل قدميك يوميًا بالماء الدافئ والصابون المضاد للبكتيريا، مع التركيز على غسل ما بين الأصابع وتأكد من تجفيف قدميك جيدًا، خاصةً بين الأصابع.


ارتداء الجوارب المصنوعة من مواد قابلة للتنفس: اختر الجوارب المصنوعة من مواد مثل القطن أو الصوف أو مزيج من القطن والصوف وتجنب الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية، لأنها تحبس الحرارة والرطوبة، مما يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا المسببة رائحة القدم الكريهة.


تغيير الجوارب بانتظام: غيّر جواربك يوميًا، أو حتى أكثر إذا لزم الأمر، خاصةً إذا كنت تمارس الرياضة أو تتعرق كثيرًا.

نوع الجوارب
نوع الجوارب


ارتداء الأحذية المناسبة: اختر الأحذية المصنوعة من مواد قابلة للتنفس مثل الجلد أو القماش وتجنب الأحذية المغلقة المصنوعة من مواد اصطناعية، لأنها تحبس الحرارة والرطوبة وتأكد من أن أحذيتك مناسبة الحجم، لأن الأحذية الضيقة يمكن أن تفرك القدم وتسبب التعرق.


استخدام مزيل العرق للقدمين: استخدم مزيل عرق للقدمين للمساعدة في التحكم في التعرق ومنع نمو البكتيريا و اختر مزيل عرق يحتوي على مضاد للتعرق مثل كلوريد الألومنيوم.


إزالة الجلد الميت: استخدم مقشرًا لإزالة الجلد الميت من قدميك مرة أو مرتين في الأسبوع وسيساعد ذلك على إزالة البكتيريا والخلايا الميتة التي تساهم في ظهور الرائحة.


الحفاظ على صحة القدمين: عالج أي عدوى فطرية في القدم، مثل قدم الرياضي، لأنها يمكن أن تسبب رائحة القدم الكريهة.


تأكد من تقليم أظافرك بانتظام والحفاظ على نظافتها لمنع تكون البكتيريا ورائحة القدم الكريهة.

رائحة القدم مزيل العرق مغلقة منع نمو البكتيريا علاج رائحة القدم الكريهة منع رائحة القدم

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