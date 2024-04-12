عاطل يطعن شخصا بالدقهلية تدخل لفض مشاجرة

أصيب شخص على يد عاطل بقرية بالمنزلة محافظة الدقهلية باستخدام خنجر مما تسبب فى إصابته بطعنات فى البطن والصدر وكسر بأصابع اليد وذلك حال تدخل المصاب لإنهاء مشاجرة بين المتهم وأحد الأشخاص.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول"إبراهيم.أ.م "،31عاما، عامل ، ومقيم قرية الجماملة دائرة المركز مصابا بجروح وخذية بالبطن والصدروكسر بأصابع اليد اليسرى "إدعاء تعدي – ولايمكن إستجوابه".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبالفحص وسؤال والده عامل اتهم "محمد.ا.م."،27 عاما عاطل ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بإستخدام"خنجر"،بحوزته وإحداث إصابته التى ألمت به وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم المتهم وأحد الأشخاص تدخل المصاب لإنهائها فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب.

و تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وتبادل الاتهام مع المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.