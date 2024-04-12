فيه من صابر المداح| هلا السعيد: حمادة هلال في الحقيقة طيب.. فيديو

تحدثت الفنانة هلا السعيد عن مشاركتها في مسلسل المداح 4 مع الفنان حمادة هلال، قائلة: "حمادة هلال، في الحقيقة شخص طيب وجدع، وبيحب الناس كلها، ومتواضع لدرجة لا يتخيلها أحد، ومابيزعلش حد، هو شبه المداح فيه كتير أوي من شخصية الشيخ صابر المداح".

وأضافت السعيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،: "لما قرأت الورق لاقيت أنها دخلت في حالة نفسية وبتتعالج من الحالة النفسية، لكن أستاذ أحمد سمير فرج، محبش أننا ندخلها في الناحية دي شوية، فهي السنة دي مازالت ملبوسة بس الجن السنة دي مش بقوة السنة اللي فاتت السنة دي السيطرة على الجن اللي عليها كان أسهل، وده بيبان في النظرات مبقتش حادة زي السنة اللي فاتت".

وأشارت: "ناس صحابي أنا مكنتش أعرف إن حصلهم قبل كده مس أو لبس، فلاقيتهم بيقولولي أنتي شوفتي حد وأنتي بتمثلي أو قبل ما تمثلي؟، قولت لهم لأ، فقالولي هلا إحنا حصلنا بالظبط نفس اللي أنتي عملتيه".