عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح .. هل يرحل عن الريدز؟

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي ينتظر قرار الدولي المصري محمد صلاح، بخصوص مستقبله، قبل التعاقد مع بديله.

txt

إقبال جماهيري على السينمات وشوارع وسط البلد بثالث أيام العيد | فيديو

txt

صحفي يضرب طليقته بالرصاص ومصرع شخص غريب بمكان إطلاق النار في البحيرة

وارتبط محمد صلاح، في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر، مع ليفربول في نهاية موسم 2025، حيث يرغب الريدز في الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول.

وبحسب شبكة “givemesport”، فإن النادي الإنجليزي يتطلع إلى أن يتخذ محمد صلاح قرارًا سريعًا بشأن مستقبله مع الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن مصادر من ليفربول كشفت عن رغبة الإدارة في معرفة قرار الفرعون المصري، بخصوص استمراره في الصيف أو الرحيل.

وأوضحت أن إدارة الريدز ترغب في تحديد بديل محمد صلاح، والتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، في حال قرر الرحيل.

وسبق أن حصل ليفربول على عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ولكنه رفضه.

ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

موضوعات متعلقة

شروط تشافي للبقاء في تدريب برشلونة

مانشستر يونايتد في مأزق قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

جوارديولا يدافع عن هالاند رغم تراجع مستواه في المباريات

مدريد يسعى لحصد لقب الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة ريال مايوركا

جمال علام يجتمع بمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008.. تفاصيل

ناجٍ من محاكمة القرن.. وفاة نجم كرة القدم الأمريكية

الأهلي يتخطى عقبة نادي زد بهدف وسام أبو علي

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

ترشيحاتنا

رئيس المجلس السيادي السوداني يعلن شرطه لقبول التفاوض مع الدعم السريع

48 مليون جنيه في شهر.. صكوك الإطعام تحقق أعلى إيرادات منذ انطلاقها

دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم نسألك الدّرجات العُلا من الجنة

يحمي من الحوادث.. فوائد مستشعر صواميل العجل الجديد

ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح .. هل يرحل عن الريدز؟

حكم صيام الست من شوال.. ولماذا كره صومها الإمام مالك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ