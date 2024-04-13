تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

خاض إمام عاشور لاعب النادي الاهلي مرانا بالجري لأول مرة منذ إصابته على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك الاثنين المقبل.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب "لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها.. تبقى الأسودُ أسوداً".

وبدأ عاشور مرحلة جديدة من مرحلة التأهيل، بعدما اكتفى طوال الفترة الماضية بخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيم والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.