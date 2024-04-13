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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعل صادم.. باريس سان جيرمان يقاضي نادي برشلونة لهذا السبب

برشلونة
برشلونة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقًا مع نادي برشلونة بسبب بعض الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان.

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وجاء ذلك بعدما قدم النادي الفرنسي 3 شكاوى تتعلق بقيام بعض المشجعين بأداء التحية النازية، والقيام بحركات القرد، في إشارات عنصرية واضحة.

وتتمثل شكاوى سان جيرمان في إدانة المشجعين بالموافقة على جرائم الحرب، وكذلك الإهانة العامة ذات الطبيعة العنصرية.


وأدان بطل فرنسا جميع أشكال التمييز، فضلًا عن رغبته في عدم السماح بمثل هذه التصرفات المشينة داخل ملعبه.

وكشفت الصحيفة ملفًّا تأديبيًّا ضد النادي الكتالوني بعد إلقاء القبض على اثنين من المشجعين الذين كانوا بالمنطقة الخاصة بجماهير الفريق في المباراة الماضية.

 

وبسبب تلك الشكاوى، فإن "يويفا" قد يتخذ إجراءات تأديبية ضد برشلونة بسبب سلوكيات بعض مشجعيه، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

واحتضن ملعب حديقة الأمراء مباراة سان جيرمان ضد البارسا، الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز الضيوف (3-2) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

ويدرس تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الكتالوني، قبل مواجهة قادش في الدوري الإسباني، وذلك لتجهيز لاعبيه لمواجهة الإياب ضد باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية انه من المنتظر أن يعوض فيتور روكي غياب ليفاندوفيسكي الموقوف، كما قد يشارك الثلاثي جواو فيليكس، فيرمين لوبيز وفيران توريس بصفة أساسية

برشلونة الاتحاد الأوروبي يويفا باريس سان جيرمان

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