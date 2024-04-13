مركز شباب السيالة والمحرقة بأسوان يفتح أبوابه للمواطنين احتفالا بعيد الفطر

استقبل مركز شباب السيالة والمحرقة بإدارة شباب نصر النوبة شمال أسوان أعضائه من مختلف الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب المتوفرة بالمركز وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وقام بتنفيذ أنشطة وفعاليات المركز خلال أيام العيد أحمد محمود عوض (مدير المركز) وذلك تحت إشراف عبدالمنعم عبدالعزيز (رئيس مجلس الإدارة).



أنشطة شبابية

وقام المركز بتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، باستقبال أعضائه وأهالي القرية بالمجان بكافة منشآته وملاعبه، وذلك وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة الذي وجه القائمين على مراكز الشباب التابعة للإدارة بتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور وقيام المراكز بدورها التنموي للمساهمة في بناء عضو المركز كعضو فاعل بناء في المجتمع.