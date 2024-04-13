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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024 بمختلف أشكاله.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سرعة تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش يتم ضبطها في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أيا كانت دون تهاون.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  

الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى. 

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
  • الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية.
  • الأربعاء 12 يونيو 2024: التربية الوطنية.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024.
  • السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية (الورقة الأولى).
  • الاثنين 24 يونيو 2024: اللغة العربية (الورقة الثانية).
  • الأربعاء 26 يونيو: اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى).
  • السبت 29 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية).
  • الاثنين 1 يوليو 2024: الجغرافيا (الورقة الأولى).
  • الأربعاء 3 يوليو 2024: الجغرافيا (الورقة الثانية).
  • السبت 6 يوليو 2024: الفلسفة - المنطق.
  • الاثنين 8 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) - اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية).
  • الأربعاء 10 يوليو 2024: علم النفس - علم الاجتماع.
  • السبت 13 يوليو 2024: التاريخ (الورقة الأولى).
  • الاثنين 15 يوليو 2024: التاريخ (الورقة الثانية).
  • الأربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد.
  • السبت 20 يوليو 2024: الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

  • الاثنين 10 يونيو: التربية الدينية - التربية الوطنية.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو.
  • السبت 22 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم اللغة العربية.
  • الأربعاء 26 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية.
  • السبت 29 يونيو: مقاييس المفاهيم الكيمياء.
  • الأربعاء 3 يوليو: مقاييس المفاهيم الفيزياء.
  • السبت 6 يوليو: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية.
  • الأربعاء 10 يوليو: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية.
  • السبت 13 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
  • الاثنين 15 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).
  • الأربعاء 17 يوليو: مقاييس المفاهيم الأحياء + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.
  • السبت 20 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
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