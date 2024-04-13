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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر احتفالا بعيد الفطر.. صور

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية بمدينة القناطر الخيرية للاحتفال برابع أيام عيد الفطر المبارك.

وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدينة لاستقبال العيد من خلال التنسيق مع الأجهزة شرطة المسطحات والمرافق ومركز شرطة المدينة بشأن تأمين الحدائق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي ويزداد الإقبال عليها من جميع أطياف المجتمع.

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية بالقليوبية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والتجمعات؛ لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات.

من جانبه، قال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بالقناطر الخيرية، التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

و أضاف المهندس خالد إبراهيم، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة، التي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، مُضيفًا أنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن متنزهات وحدائق القناطر الخيرية تناسب خروج جميع المواطنين على كافة مستوياتهم من جميع المحافظات المجاورة حيث يأتى إليها في الأعياد والمناسبات من كل المناطق للاستمتاع بالخضرة والماء والمناظر الخلابة وتتراوح تذكرة دخول الحدائق هنا ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها ومن هذه الحدائق «الجامع» و«التوفيقي ب» والنخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين وحديقة أبوقردان وعفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل.

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القناطر الخيرية القناطر الحدائق عيد الفطر المبارك القليوبية

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