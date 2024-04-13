هدى الملاح: الموازنة الجديدة فيها زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي

علقت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على بيان وزارة المالية الخاص بزيادة موازنة الدعم في العام الجديد.

وقالت هدى الملاح خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الزيادة الجديدة منطقية في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتتالية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري بصورة مباشرة أو غير مباشر.

واسترسلت: تحويلات العاملين بالخارج تسهم بشكل كبير في توفير الدولار والعملات الأجنبية، مشددة على أن الدولة كانت تعاني من مؤامرات لمنع تحويلات المصريين.

وأوضحت أنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1%.

ولفتت إلى أن الموازنة الجديد في العام المالي 2024-2025 فيها زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي، ويستفاد منها فئات عديدة.