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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كريم بنزيما أفضل من مبابي" .. نجم ريال مدريد يعلن تفضيله لزميله في تصريحات قوية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

قال الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق ريال مدريد، إنه يفضل زميله السابق كريم بنزيما نجم اتحاد جدة على مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

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وسأل كامافينجا عن أفضل لاعب زامله، وأجاب في تصريح أبرزته شبكة "فوتبول إسبانيا": "إذا اضطررت لاختيار واحد!.. كيليان مبابي ليس معي بشكل يومي، لذا أفضل اختيار كريم بنزيما".

ولعب كامافينجا إلى جانب كريم بنزيما منذ انتقال الأول إلى ريال مدريد في صيف 2021، وحتى رحيل المهاجم المخضرم إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يتزامل كامافينجا مع كيليان مبابي في تشكيل منتخب فرنسا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية بالصيف المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، وذكرت العديد من التقارير بأنه قريب من الانتقال مجانا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

كريم بنزيما اتحاد جدة مبابي

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